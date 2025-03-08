Сийярто обвинил правительство Польши в блокировании "мирных усилий" Трампа

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил польское правительство в том, что оно якобы препятствует "мирным планам" Дональда Трампа.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Сийярто написал в субботу на своей Facebook-странице.

Венгерский министр заявил, что премьер-министр и министр иностранных дел Польши "читают нам лекции о том, что отвечает интересам Европы".

"Они считают, что это продолжение войны, мы считаем, что это мир. Они думают, что это убийства и разрушения, мы думаем, что это установление мира. И сейчас есть реальный шанс на мир: мирные усилия Дональда Трампа могут увенчаться успехом. Жаль, что польское правительство вместе с остальным Брюсселем пытается заблокировать мирные переговоры", – написал Сийярто.

Он считает, что "подавляющее большинство мира, во главе с Соединенными Штатами и включая Венгрию, хочет мира", а двадцать шесть государств-членов Европейского Союза, включая Польшу, "проголосовали в четверг за продолжение войны".

Напомним, Виктор Орбан был единственным из 27 лидеров ЕС, кто отказался ставить подпись под выводами саммита ЕС по поддержке Украины 6 марта, текст согласовали 26 из 27 государств Европейского Союза.

В пятницу Дональд Туск, выступая в Сейме, констатировал, что США корректируют свою политику в отношении войны России против Украины, однако, по его словам, нельзя "обижаться на реальность".

Туск объявил о том, что польское правительство работает над моделью военной подготовки для каждого взрослого мужчины в Польше на случай войны.

Он также отметил, что Польша была бы в большей безопасности, если бы имела собственный ядерный арсенал.