Одиозный Джорджеску проиграл в ЕСПЧ дело об отмене выборов

Европейский суд по правам человека отклонил в четверг, 6 марта, заявление экс-кандидата в президенты Румынии Келина Джорджеску, который оспаривал отмену президентских выборов в Румынии 8 декабря 2024 года.

Об этом сообщает "Европейская правда", которая ознакомилась с решением суда.

В своем решении, вынесенном сегодня по делу "Келин Джорджеску против Румынии" Европейский суд по правам человека, заседая в составе Комитета из трех судей, единогласно признал заявление неприемлемым.

Решение является окончательным.

Дело касается отмены Конституционным судом Румынии президентских выборов 2024 года, на которых Джорджеску был кандидатом.

"Суд постановил, в частности, что в свете конституционного устройства Румынии нет никаких признаков того, что полномочия президента Румынии являются такими, что делают эту должность частью "законодательной власти" государства-ответчика в понимании статьи 3 Протокола № 1 к Конвенции, гарантирующей право на свободные выборы", – заявили в ЕСПЧ.

Поэтому суд отклонил жалобу, поданную по этому поводу.

Суд также установил, что Румыния не обязана отвечать по статьям 6 (право на справедливый суд), 10 (свобода выражения мнений), 11 (свобода собраний и объединений) и 13 (право на эффективное средство правовой защиты).

Напомним, Келина Джорджеску в конце февраля арестовали и доставили в Генпрокуратуру для допроса по уголовному делу, связанному с финансированием его избирательной кампании.

Прокуратура заявила, что расследует дело по шести пунктам, включая членство в расистской организации, содействие военным преступникам и фашистским организациям, а также предоставление ложной информации о финансировании предвыборной кампании.

После пяти часов допроса политика отпустили под судебный контроль и с запретом выезда из страны.

Джорджеску после допроса в Генпрокуратуре Румынии сделал жест, похожий на "зигу".