У Польщі попереджають про "велику міжнародну кризу", якщо Маск відключить Starlink Україні

У Польщі попереджають, що можливе відключення доступу до мережі Starlink для України з боку мільярдера Ілона Маска спровокує "велику міжнародну кризу".

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив польський міністр цифрових технологій Кшиштоф Гавковський, якого цитує Euractiv.

Польща фінансує військове і цивільне використання Україною супутникового зв'язку Starlink.

Як підкреслив міністр, якщо Маск в односторонньому порядку розірве корпоративний контракт із країною-членом ЄС, це викличе "велику кризу міжнародних відносин".

"Я не можу уявити собі ситуацію, в якій ділові відносини між Польщею та американською компанією будуть раптово перервані", – сказав Гавковський.

Він повторив, що Польща продовжуватиме платити за використання українськими військовими і цивільними особами послуг Starlink.

Раніше агентство Reuters повідомило про те, що представники адміністрації Дональда Трампа погрожували Україні негайним відключенням від Starlink, якщо Київ не погодиться на угоду про розподіл прибутку від використання українських природних ресурсів.

Американський мільярдер Ілон Маск назвав неправдивим ці повідомлення.

Президент Володимир Зеленський також заявив, що натяки від США на можливість відключення в Україні терміналів супутникової інтернет-системи Starlink не надходили, однак до цього потрібно готуватись.

Тим часом стало відомо, що Європейська комісія з'ясовує, як вона може допомогти Україні у забезпеченні супутникового зв'язку на тлі повідомлень про можливе перекриття доступу до мережі Starlink.