Трамп подтвердил, что может посетить с визитом Саудовскую Аравию и еще две страны

Президент США Дональд Трамп заявил, что, вероятно, в ближайшее время посетит Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты.

Его заявление приводит CNN, сообщает "Европейская правда".

По словам Трампа, визиты могут состояться на следующей неделе, или чуть позже.

"Мы собираемся в Катар, а также, возможно, в несколько других стран. ОАЭ очень важны. Возможно, остановимся на ОАЭ и Катаре. И Саудовская Аравия, все три, а потом мы поедем и в другие места, но на Ближнем Востоке", – сказал американский президент.

Он также напомнил, что во время своего предыдущего президентского срока его первый визит также был в Саудовскую Аравию, "потому что они согласились купить американских товаров на 450 миллиардов долларов, военных и других".

"Я согласился сделать это снова, но – и они согласились вложить почти триллион долларов денег в наши американские компании, что для меня означает рабочие места", – добавил Трамп.

СМИ ранее сообщили, что Трамп свой первый зарубежный визит во время второго срока на посту осуществит в Саудовскую Аравию.

Напомним, в минувшие выходные в поместье Трампа в Мар-а-Лаго приезжал президент Финляндии Александр Стубб. В ходе встречи, среди прочего, президенты играли в гольф.

Впоследствии финский президент рассказал, что США разрабатывают санкции против России, если она откажется прекратить огонь в Украине или нарушит режим тишины.

Стубб также сообщил, что Трамп интересовался у него, можно ли доверять главе Кремля Владимиру Путину.