Трамп підтвердив, що може відвідати з візитом Саудівську Аравію і ще дві країни

Президент США Дональд Трамп заявив, що, ймовірно, найближчим часом відвідає Саудівську Аравію, Катар та Об'єднані Арабські Емірати.

Його заяву наводить CNN, повідомляє "Європейська правда".

За словами Трампа, візити можуть відбутись наступного тижня, або трохи пізніше.

"Ми збираємося в Катар, а також, можливо, в кілька інших країн. ОАЕ дуже важливі. Можливо, зупинимося на ОАЕ і Катарі. І Саудівська Аравія, всі три, а потім ми поїдемо і в інші місця, але на Близькому Сході", – сказав американський президент.

Він також нагадав, що під час свого попереднього президентського терміну його перший візит також був до Саудівської Аравії, "бо вони погодилися купити американських товарів на 450 мільярдів доларів, військових та інших".

"Я погодився зробити це знову, але – і вони погодилися вкласти майже трильйон доларів грошей у наші американські компанії, що для мене означає робочі місця", – додав Трамп.

ЗМІ раніше повідомили, що Трамп свій перший закордонний візит під час другого терміну на посаді здійснить до Саудівської Аравії.

Нагадаємо, минулими вихідними до маєтку Трампа в Мар-а-Лаго приїздив президент Фінляндії Александр Стубб. В ході зустрічі, серед іншого, президенти грали у гольф.

Згодом фінський президент розповів, що США розробляють санкції проти Росії, якщо вона відмовиться припинити вогонь в Україні чи порушить режим тиші.

Стубб також поінформував, що Трамп цікавився у нього, чи можна довіряти главі Кремля Владіміру Путіну.