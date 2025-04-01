Белый дом анонсировал визит Трампа в Саудовскую Аравию

Американский президент Дональд Трамп совершит визит в Саудовскую Аравию в мае, официально подтвердила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Об этом она сказала на брифинге 1 апреля, сообщает "Европейская правда".

По словам Левитт, Трамп "отправится в Саудовскую Аравию в мае".

Она добавила, что детали поездки, в том числе и конкретная дата, еще согласовываются и будут объявлены позже.

СМИ ранее писали, что Саудовская Аравия станет первой страной, куда президент США совершит свой зарубежный визит.

Между тем российская сторона рассматривает ее как одно из мест потенциальной встречи Трампа с Владимиром Путиным.

Сам президент США накануне заявил, что, вероятно, "в ближайшее время" посетит Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты.