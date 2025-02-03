Reuters: в РФ рассматривают Саудовскую Аравию и ОАЭ как возможные места встречи Путина и Трампа

Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты рассматриваются Россией как возможные места проведения саммита между президентом США Дональдом Трампом и лидером России Владимиром Путиным.

Об этом сообщили агентству Reuters два российских источника, знакомые с ходом переговоров, пишет "Европейская правда".

Российские официальные лица неоднократно отрицали любые прямые контакты с США по подготовке телефонного разговора между Трампом и Путиным, который будет предшествовать возможной встрече позже в этом году.

Однако, по словам российских источников, которые говорили на условиях анонимности, российские чиновники посетили Саудовскую Аравию и ОАЭ в течение последних недель.

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Один из источников сообщил, что в России все еще существует определенная оппозиция этой идее, поскольку некоторые дипломаты и сотрудники разведки указывают на тесные связи в сфере безопасности и обороны, которые поддерживают как Саудовская Аравия, так и ОАЭ с Соединенными Штатами.

И Трамп, и Путин развили дружеские отношения с правителями Саудовской Аравии и ОАЭ.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман был первым главой иностранного государства, которому Трамп позвонил после вступления в должность. Во время своего выступления по видеосвязи перед аудиторией на Всемирном экономическом форуме в Давосе он назвал наследного принца "фантастическим парнем".

Путин, который посетил Саудовскую Аравию и ОАЭ в 2023 году, заявил в сентябре прошлого года, что он благодарен Мухаммеду бин Салману за помощь в организации крупнейшего обмена пленными между США и Россией со времен холодной войны.

В воскресенье Трамп заявил, что его администрация запланировала "встречи и переговоры с различными сторонами, включая Украину и Россию". Отвечая на вопрос об этих словах, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что контакты "очевидно, запланированы".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил 1 февраля, что исключение Украины из переговоров между США и Россией о войне в Украине было бы "очень опасным", и попросил продолжить дискуссии между Киевом и Вашингтоном для разработки плана прекращения огня.