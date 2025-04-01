Білий дім анонсував візит Трампа у Саудівську Аравію

Американський президент Дональд Трамп здійснить візит до Саудівської Аравії у травні, офіційно підтвердила речниця Білого дому Керолайн Левітт.

Про це вона сказала на брифінгу 1 квітня, повідомляє "Європейська правда".

За словами Левітт, Трамп "вирушить до Саудівської Аравії у травні".

Вона додала, що деталі поїздки, зокрема і конкретна дата, ще узгоджуються та будуть оголошені пізніше.

ЗМІ раніше писали, що Саудівська Аравія стане першою країною, куди президент США здійснить свій закордонний візит.

Тим часом російська сторона розглядає її як одне з місць потенційної зустрічі Трампа з Владіміром Путіним.

Сам президент США напередодні заявив, що, ймовірно, "найближчим часом" відвідає Саудівську Аравію, Катар та Об'єднані Арабські Емірати.