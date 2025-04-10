Трамп хочет, чтобы Иран "был великим", но не позволит ему иметь ядерное оружие

Американский президент Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы Иран процветал, но он не позволит Тегерану иметь ядерное оружие.

Его слова цитирует CNN, передает "Европейская правда".

Трамп заявил, что США не позволят Ирану иметь ядерное оружие.

"Я хочу, чтобы они процветали. Я хочу, чтобы Иран был великим. Единственное, чего они не могут иметь – это ядерного оружия. Они это понимают", – подчеркнул американский президент.

Трамп заверил, что США прибегнут к военным действиям, если это будет необходимо.

"Если это потребует военных (действий), у нас будут военные (действия.) Очевидно, что Израиль будет очень активно вовлечен в это. Они будут лидерами в этом. Но нами никто не руководит. Мы делаем то, что хотим", – добавил он.

Министерство финансов США 9 апреля объявило о введении новых санкций против лиц, связанных с ядерной программой Ирана.

Новые санкции были объявлены на фоне новости о запланированной 12 апреля встрече представителей США и Ирана при посредничестве Омана для переговоров по иранской ядерной программе.

Тогда как американский президент и Белый дом настаивают, что речь идет о прямых переговорах, в Тегеране говорят, что они будут непрямыми.

Последние прямые переговоры на высшем уровне между США и Ираном состоялись в 2015 году, когда тогдашний госсекретарь США Джон Керри и тогдашний министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф работали над завершением ядерной сделки.

Ранее Трамп говорил, что Иран столкнется с невиданными ранее бомбардировками, если не заключит соглашение с Соединенными Штатами.