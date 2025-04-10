Трамп хоче, щоб Іран "був великим", але не дозволить йому мати ядерну зброю

Американський президент Дональд Трамп заявив, що хоче, щоб Іран процвітав, але він не дозволить Тегерану мати ядерну зброю.

Його слова цитує CNN, передає "Європейська правда".

Трамп заявив, що США не дозволять Ірану мати ядерну зброю.

"Я хочу, щоб вони процвітали. Я хочу, щоб Іран був великим. Єдине, чого вони не можуть мати – це ядерної зброї. Вони це розуміють", – наголосив американський президент.

Трамп запевнив, що США вдадуться до військових дій, якщо це буде необхідно.

"Якщо це вимагатиме військових (дій), у нас будуть військові (дії.) Очевидно, що Ізраїль буде дуже активно залучений до цього. Вони будуть лідерами в цьому. Але нами ніхто не керує. Ми робимо те, що хочемо", – додав він.

Міністерство фінансів США 9 квітня оголосило про запровадження нових санкцій проти осіб, повʼязаних із ядерною програмою Ірану.

Нові санкції були оголошені на тлі новини про заплановану 12 квітня зустріч представників США та Ірану за посередництва Оману для переговорів стосовно іранської ядерної програми.

Тоді як американський президент і Білий дім наполягають, що йдеться про прямі переговори, у Тегерані кажуть, що вони будуть непрямими.

Останні прямі переговори на найвищому рівні між США та Іраном відбулися у 2015 році, коли тодішній держсекретар США Джон Керрі і тодішній міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф працювали над завершенням ядерної угоди.

Раніше Трамп казав, що Іран зіткнеться з небаченими бомбардуваннями, якщо не укладе угоду зі Сполученими Штатами.