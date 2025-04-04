Зеленський: маємо інформацію, що США близькі до нових санкцій проти Росії

Президент Володимир Зеленський очікує, що США можуть посилити санкції проти Росії у відповідь на її відмову на припинення вогню.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами в пʼятницю, 4 квітня, передає "Європейська правда".

Зеленський висловив сподівання, що "відповідні сильні кроки" – маючи на увазі посилення санкцій США проти Росії через відмову останньої завершувати війну – "будуть найближчим часом".

"І я знаю – принаймні у нас є така інформація – що Америка близька до відповідних заходів. Подивимось, чи це буде. Це не пророцтво, це просто інформація, яка є. Наскільки вона відповідає реаліям – ми просто з вами побачимо найближчим часом", – зазначив він.

Глава держави наголосив на вдячності США, конгресменам, адміністрації та Дональду Трампу за надану допомогу, зокрема обмін розвідданими.

"А також очікуємо саме таких сильних санкційних кроків", – підсумував він.

Цього тижня Володимир Зеленський уже висловив сподівання, що США вже незабаром посилять санкції проти Росії через порушення нею "енергетичного перемирʼя".

Тим часом, за даними ЗМІ, високопосадовці адміністрації Трампа почали визнавати, що США можуть не домогтися мирної угоди щодо України в найближчі кілька місяців через додаткові умови, які виставляє російська сторона під час перемовин.