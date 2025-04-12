Трамп продовжив санкції Байдена щодо Росії

Президент США Дональд Трамп підписав виконавчий указ про продовження режиму надзвичайного стану, запровадженого у квітні 2021 року його попередником Джо Байденом через шкідливу діяльність Росії, та пов’язані з ним санкції.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідний документ оприлюднений у федеральному реєстрі США.

Зазначається, що запроваджений у 2021 році надзвичайний стан був покликаний "протистояти незвичайній та надзвичайній загрозі національній безпеці, зовнішній політиці та економіці Сполучених Штатів, яку становить визначена шкідлива зовнішня діяльність уряду Російської Федерації".

Серед конкретних заходів називаються зокрема зусилля, "спрямовані на підрив проведення вільних і чесних демократичних виборів та демократичних інститутів у Сполучених Штатах та їхніх союзників і партнерів".

Також згадуються зловмисна кібердіяльність, використання транснаціональної корупції для впливу на іноземні уряди, переслідування дисидентів і журналістів, підрив регіональної безпеки, порушення принципів міжнародного права.

"З цієї причини надзвичайний стан, оголошений в Указі 14024, який був розширений в Указі 14066 і щодо якого були вжиті додаткові заходи в Указах 14039, 14068, 14071 і 14114, повинен продовжувати діяти після 15 квітня 2025 року. Тому, відповідно до розділу 202(d) Закону про надзвичайні ситуації (50 U.S.C. 1622(d)), я продовжую на 1 рік дію надзвичайної ситуації, оголошеної в Указі 14024", – йдеться в указі.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль висловив сподівання, що США посилять санкції проти Росії на тлі намагань врегулювати ситуацію з розв’язаною Кремлем війною.

4 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що очікує від США посилення санкцій проти Росії у відповідь на її відмову на припинення вогню.

За даними агентства Reuters, високопосадовці адміністрації Трампа останніми днями почали визнавати, що США можуть не домогтися мирної угоди щодо України в найближчі кілька місяців.