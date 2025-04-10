Шмигаль сподівається, що США сильніше вдарять санкціями по Росії

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль висловив сподівання, що США посилять санкції проти Росії на тлі намагань врегулювати ситуацію з розв’язаною Кремлем війною.

Про це український прем’єр сказав в інтерв’ю Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Його заява пролунала на тлі постійних російських авіаударів, що ставить під сумнів зобов'язання РФ дотримуватися умов часткового припинення вогню, досягнутого за посередництва США минулого місяця.

Як зазначив Шмигаль, з боку Росії "немає чітких сигналів" щодо наступного етапу мирних переговорів.

Він висловив сподівання, що адміністрація США чинитиме тиск на Кремль, щоб він повернувся за стіл переговорів.

"Ми сподіваємося, що наші американські партнери підштовхнуть їх або будуть проводити політику санкцій набагато, набагато сильнішу, набагато жорсткішу, ніж та, що існує", – сказав Шмигаль.

Нагадаємо, 4 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що очікує від США посилення санкцій проти Росії у відповідь на її відмову на припинення вогню.

За даними агентства Reuters, високопосадовці адміністрації Трампа останніми днями почали визнавати, що США можуть не домогтися мирної угоди щодо України в найближчі кілька місяців.