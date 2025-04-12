Вступление в ЕС: Нидерланды и Украина рассчитывают на открытие всех кластеров в 2025 году

Нидерланды и Украина выразили надежду, что в этом году удастся открыть все кластеры переговоров по вступлению в ЕС.

Об этом говорится в коммюнике межправительственной конференции Украина-Нидерланды, которое есть в распоряжении "Европейской правды".

Нидерланды приветствовали решительную преданность Украины реформам и прогресс, достигнутый на пути к ее будущему в ЕС, несмотря на полномасштабную российскую агрессию.

"Обе стороны подчеркнули важность продолжающейся подготовки к открытию переговорных кластеров. Обе стороны приветствовали завершение двусторонних скрининговых встреч по трем кластерам, выразили надежду на их завершение и следующие шаги в процессе вступления Украины в ЕС путем открытия всех кластеров, начиная с кластера "Основы" как можно скорее в 2025 году, когда будут выполнены соответствующие условия", – говорится в коммюнике.

На конференции Украина также подтвердила свою непоколебимую приверженность выполнению всех критериев открытия, предусмотренных рамочными условиями переговоров, сразу после соответствующего запроса стороны ЕС.

"Обе стороны подтвердили важность перспективы членства Украины в ЕС для стабильности, безопасности и процветания европейского континента. Обе стороны будут продолжать поощрять дальнейшее продвижение постепенной интеграции на основе заслуг и на основе возвратности, при условии согласования с соответствующим законодательством ЕС", – говорится в коммюнике.

Как сообщалось, для участия в конференции во Львов прибыл министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп.

Как известно, Украина ожидает открытия первых кластеров в переговорах о вступлении в ЕС. В Еврокомиссии заявили об амбициозных планах открытия трех кластеров переговоров еще до завершения польского председательства в июне 2025 года. Однако этот шаг блокирует Венгрия, выдвигая новые требования относительно прав венгерского меньшинства.