Вступ до ЄС: Нідерланди і Україна розраховують на відкриття всіх кластерів у 2025 році

Нідерланди і Україна висловили сподівання, що цього року вдасться відкрити всі кластери переговорів щодо вступу в ЄС.

Про це йдеться у комюніке міжурядової конференції Україна-Нідерланди, яке є в розпорядженні "Європейської правди".

Нідерланди привітали рішучу відданість України реформам та прогрес, досягнутий на шляху до її майбутнього в ЄС, незважаючи на повномасштабну російську агресію.

"Обидві сторони підкреслили важливість триваючої підготовки до відкриття переговорних кластерів. Обидві сторони привітали завершення двосторонніх скринінгових зустрічей за трьома кластерами, висловили сподівання на їхнє завершення та наступні кроки у процесі вступу України до ЄС шляхом відкриття всіх кластерів, починаючи з кластеру "Основи" якомога швидше у 2025 році, коли будуть виконані відповідні умови", – йдеться у комюніке.

На конференції Україна також підтвердила свою непохитну прихильність виконанню всіх критеріїв відкриття, передбачених рамковими умовами переговорів, одразу після відповідного запиту сторони ЄС.

"Обидві сторони підтвердили важливість перспективи членства України в ЄС для стабільності, безпеки та процвітання європейського континенту. Обидві сторони продовжуватимуть заохочувати подальше просування поступової інтеграції на основі заслуг та на засадах зворотності, за умови узгодження з відповідним законодавством ЄС", – йдеться у комюніке.

Як повідомлялося, для участі в конференції до Львова прибув міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп.

Як відомо, Україна очікує на відкриття перших кластерів у перемовинах про вступ до ЄС. У Єврокомісії заявили про амбітні плани відкриття трьох кластерів переговорів ще до завершення польського головування у червні 2025 року. Проте цей крок блокує Угорщина, висуваючи нові вимоги щодо прав угорської меншини.