В Лодзинском воеводстве Польши накануне обнаружили небольшой фрагмент детали, которая была частью, скорее всего, военного самолета.

Об этом в субботу сообщила польская военная полиция, пишет "Европейская правда".

В коммюнике, опубликованном в социальных сетях, военная полиция сообщила, что в субботу вечером полиция передала ей информацию "о находке небольшого фрагмента детали, вероятнее всего, с военного самолета в окрестностях села Витшищки в Лодзинском воеводстве".

"Предварительный анализ указывает на то, что деталь, похожая на фрагмент вооружения, могла пролежать в лесу до 20 лет, на что указывает ее состояние" – сообщили в военной полиции.

Следственные действия проводятся в рамках статьи 308 Уголовно-процессуального кодекса.

Объект изъят, его тщательно исследуют и обследуют саперы. Территория охраняется полицией и военной службой правопорядка.

Напомним, в феврале в Польше обнаружили несколько фрагментов ракеты SpaceX Falcon 9, которая неконтролируемо вошла в атмосферу над территорией страны.

После того в Польше начался "поиск ответственных " из-за того, что государственные ведомства не сразу получили извещение от Польского космического агентства о падении ракеты.