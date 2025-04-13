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У польському лісі виявили таємничий фрагмент – ймовірно, від військового літака

Новини — Неділя, 13 квітня 2025, 10:15 — Христина Бондарєва

У Лодзькому воєводстві Польщі напередодні виявили невеликий фрагмент деталі, що була частиною, найімовірніше, військового літака. 

Про це в суботу повідомила польська військова поліція, пише "Європейська правда".

У комюніке, опублікованому в соціальних мережах, військова поліція повідомила, що в суботу ввечері поліція передала їй інформацію "про знахідку невеликого фрагмента деталі, найімовірніше, з військового літака в околицях села Витшищки в Лодзькому воєводстві".

"Попередній аналіз вказує на те, що деталь, схожа на фрагмент озброєння, могла пролежати в лісі до 20 років, на що вказує її стан" – повідомили у військовій поліції.

Слідчі дії проводяться в рамках статті 308 Кримінального процесуального кодексу. 

Об'єкт вилучено, його ретельно дослідять та обстежать сапери. Територія охороняється поліцією та військовою службою правопорядку.

Нагадаємо, в лютому у Польщі виявили кілька фрагментів ракети SpaceX Falcon 9, що неконтрольовано увійшла в атмосферу над територією країни.  

Після того у Польщі почався "пошук відповідальних" через те, що державні відомства не одразу отримали сповіщення від Польського космічного агентства про падіння ракети.

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