У Лодзькому воєводстві Польщі напередодні виявили невеликий фрагмент деталі, що була частиною, найімовірніше, військового літака.

Про це в суботу повідомила польська військова поліція, пише "Європейська правда".

У комюніке, опублікованому в соціальних мережах, військова поліція повідомила, що в суботу ввечері поліція передала їй інформацію "про знахідку невеликого фрагмента деталі, найімовірніше, з військового літака в околицях села Витшищки в Лодзькому воєводстві".

"Попередній аналіз вказує на те, що деталь, схожа на фрагмент озброєння, могла пролежати в лісі до 20 років, на що вказує її стан" – повідомили у військовій поліції.

Слідчі дії проводяться в рамках статті 308 Кримінального процесуального кодексу.

Об'єкт вилучено, його ретельно дослідять та обстежать сапери. Територія охороняється поліцією та військовою службою правопорядку.

Нагадаємо, в лютому у Польщі виявили кілька фрагментів ракети SpaceX Falcon 9, що неконтрольовано увійшла в атмосферу над територією країни.

Після того у Польщі почався "пошук відповідальних" через те, що державні відомства не одразу отримали сповіщення від Польського космічного агентства про падіння ракети.