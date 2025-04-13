Британия успокоила Эстонию, что "коалиция решительных" не будет действовать за счет ее безопасности

Британский министр обороны Джон Гили подтвердил Эстонии, что если Великобритания направит свои войска в Украину, то это произойдет не за счет обещаний, данных этому балтийскому государству.

Об этом Гили сказал в интервью ERR, сообщает "Европейская правда".

Как известно, британцы и французы обсуждают отправку в Украину сил для обеспечения ее безопасности в случае прекращения боевых действий. Однако в Эстонии возникли сомнения относительно того, сможет ли Великобритания сделать это и в то же время выполнить свои военные обязательства, данные этому балтийскому государству.

В частности, Британия согласилась выделить бригаду, которая находится на британской территории в повышенной готовности, для укрепления Эстонии в случае кризиса или конфликта.

Гили заверил, что он лично предан Эстонии и всему восточному флангу НАТО.

"Любое развертывание, любое обязательство, которое мы берем на себя как часть "коалиции решительных", не будет за счет нашей работы с нашими силами на границе с вами в Эстонии. И это обязательство, о котором знает ваш министр, потому что мы его обсуждали", – сказал Гили.

"Это обязательство я беру на себя как министр обороны Великобритании. Дело не только в том, что у нас очень тесные отношения... Я имею личные обязательства перед Эстонией", – добавил глава Минобороны Великобритании.

Ранее министры обороны стран Балтии высказывали предостережения, что быстрое прекращение огня в Украине резко увеличит угрозу безопасности их региона.

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