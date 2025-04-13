Британський міністр заспокоїв Естонію, що "коаліція рішучих" не діятиме за рахунок її безпеки

Британський міністр оборони Джон Гілі підтвердив Естонії, що якщо Велика Британія направить свої війська в Україну, то це відбудеться не за рахунок обіцянок, даних цій балтійській державі.

Про це Гілі сказав в інтерв’ю ERR, повідомляє "Європейська правда".

Як відомо, британці та французи обговорюють відправку в Україну сил для гарантування її безпеки у разі припинення бойових дій. Однак в Естонії виникли сумніви щодо того, чи зможе Британія зробити це і в той же час виконати свої військові зобов'язання, дані цій балтійській державі.

Зокрема, Британія погодилася виділити бригаду, яка перебуває на британській території у підвищеній готовності, для зміцнення Естонії у разі кризи чи конфлікту.

Гілі запевнив, що він особисто відданий Естонії і всьому східному флангу НАТО.

"Будь-яке розгортання, будь-яке зобов'язання, яке ми беремо на себе як частина "коаліції рішучих", не буде за рахунок нашої роботи з нашими силами на кордоні з вами в Естонії. І це зобов'язання, про яке знає ваш міністр, бо ми його обговорювали", – сказав Гілі.

"Це зобов'язання я беру на себе як міністр оборони Великої Британії. Справа не лише в тому, що у нас дуже тісні стосунки… Я маю особисті зобов'язання перед Естонією", – додав очільник Міноборони Британії.

Раніше міністри оборони країн Балтії висловлювали застереження, що швидке припинення вогню в Україні різко збільшить загрозу безпеці їхньому регіону.

Зазначимо, нова оцінка Федеральної розвідувальної служби (BND) та Збройних сил Німеччини свідчить про те, що Росія бачить себе в системному конфлікті із Заходом та готується до великої війни з НАТО.