Британия приостанавливает действие некоторых пошлин из-за торговой войны Трампа

Премьер Британии Кир Стармер приостановил действие импортных пошлин на десятки товаров, чтобы поддержать британские компании, которые пострадали от торговой войны президента США Дональда Трампа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Telegraph.

Пошлины на 89 товаров – от аккумуляторов для электромобилей до фруктовых соков – будут снижены до нуля на два года.

Это часть более широкого пакета мер, направленных на поддержку британских компаний, которые непосредственно пострадали от тарифного удара США. Другие меры включают увеличение объема государственных кредитов, предоставляемых пострадавшим компаниям.

Среди товаров, на которые тарифы будут снижены до нуля, – сироп агавы, используемый в выпечке и коктейлях, продукты питания, такие как макароны, консервированные ананасы и кедровые орехи, фруктовый сок, кокосовое масло и луковицы растений.

Фирмы, импортирующие фанеру и пластмассы, также получат снижение пошлины, чтобы уменьшить давление на строительную отрасль.

Товары, ввозимые в Великобританию и уже имеющие право на льготный режим – например, в рамках соглашений о свободной торговле – не будут испытывать никаких последствий.

Великобритания избежала худшего гнева Трампа, когда он объявил о масштабных тарифах на импорт из десятков стран мира в так называемый "День освобождения".

Но Великобритания все равно пострадала от 10-процентных пошлин, которые нанесли удар по британскому бизнесу.

В дополнение к этому, Трамп ввел отдельную 25-процентную пошлину на автомобили – крупнейшую статью британского экспорта в США за первые девять месяцев прошлого года.

Ранее Стармер предупреждал, что глобальные последствия американских тарифов могут быть серьезными.

Между тем, подавляющее большинство британских избирателей хотят, чтобы правительство сосредоточилось на восстановлении торговых связей с ЕС вместо заключения нового экономического соглашения с США.