Стармер попередив: глобальні наслідки американських тарифів можуть бути серйозними

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що запроваджені президентом США Дональдом Трампом тарифи є викликом, але у цей момент потрібно зберігати холоднокровність.

Заяву британського прем’єра наводить Sky News, повідомляє "Європейська правда".

Стармер зауважив, що від розв’язання торгової війни не виграє ніхто, але зазначив, що зараз "момент для термінових дій".

"Ніхто не прикидається, що тарифи – це хороша новина – ви знаєте це краще за всіх. 25% мита на експорт автомобілів та 10% на інші товари – це величезний виклик для нашого майбутнього. І глобальні економічні наслідки можуть бути серйозними", – підкреслив він.

Очільник уряду Британії назвав нинішній період "епохою незахищеності", зазначивши, що вона загрожує "змести те, що ми плекаємо в нашому суспільстві".

"Цей уряд не буде просто сидіти склавши руки і сподіватися. Ми збираємося використовувати можливості, боротися за майбутнє в галузі оборонних витрат, штучного інтелекту... і виробництва, включно з автомобілебудуванням", – підкреслив він.

Стармер підсумовує, що майбутнє Великої Британії "в наших руках".

"Звичайно, ми зберігатимемо спокій і боротимемося за найкращу угоду зі США. Ми також працюватимемо з нашими ключовими партнерами, щоб знизити бар'єри в торгівлі по всьому світу, прискорити укладення торговельних угод з рештою світу і відстоювати ідею вільної та відкритої торгівлі в усьому світі", – резюмував він.

Раніше Трамп заявив, що США не вестимуть переговори із Європою щодо зміни тарифів, якщо вона "не буде платити багато грошей щорічно".

Детально про це читайте у статті "Трамп і скринька Пандори: як нові мита змінять світову торгівлю і як постраждає Україна".