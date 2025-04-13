Британія призупиняє дію деяких мит, щоб компанії впоралися з торговою війною Трампа

Прем’єр Британії Кір Стармер призупинив дію імпортних мит на десятки товарів, щоб підтримати британські компанії, які постраждали від торгової війни президента США Дональда Трампа.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Telegraph.

Мита на 89 товарів – від акумуляторів для електромобілів до фруктових соків – будуть знижені до нуля на два роки.

Це частина ширшого пакету заходів, спрямованих на підтримку британських компаній, які безпосередньо постраждали від тарифного удару США. Інші заходи включають збільшення обсягу державних кредитів, що надаються постраждалим компаніям.

Серед товарів, на які тарифи будуть знижені до нуля, – сироп агави, що використовується у випічці та коктейлях, продукти харчування, такі як макарони, консервовані ананаси та кедрові горіхи, фруктовий сік, кокосова олія та цибулини рослин.

Фірми, що імпортують фанеру та пластмаси, також отримають зниження мита, щоб зменшити тиск на будівельну галузь.

Товари, що ввозяться до Великої Британії і вже мають право на пільговий режим – наприклад, в рамках угод про вільну торгівлю – не будуть відчувати жодних наслідків.

Велика Британія уникнула найгіршого гніву Трампа, коли він оголосив про масштабны тарифи на імпорт з десятків країн світу у так званий "День визволення".

Але Британія все одно постраждала від 10-відсоткових мит, що завдали удару по британському бізнесу.

На додачу до цього, Трамп запровадив окреме 25-відсоткове мито на автомобілі – найбільшу статтю британського експорту до США за перші дев'ять місяців минулого року.

Раніше Стармер попереджав, що глобальні наслідки американських тарифів можуть бути серйозними.

Тим часом, переважна більшість британських виборців хочуть, щоб уряд зосередився на відновленні торговельних зв’язків з ЄС замість укладення нової економічної угоди зі США.