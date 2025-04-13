Посол США отреагировала на российский ракетный удар по Сумах

Американский посол в Украине Бриджит Бринк, которая покидает свою должность, отреагировала на российский ракетный удар по Сумах утром 13 апреля.

Своей реакцией Бринк поделилась в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Бринк указала, что Россия нанесла удар баллистическими ракетами по Сумах, в результате которого погибли 32 украинских гражданских, еще 99 получили ранения.

По сообщениям, добавила она, как и в Кривом Роге, в Сумах были использованы ракеты с кассетным зарядом, что только усилило масштаб разрушений и вред для мирного населения.

"Наши молитвы вместе с жителями Сум", – завершила глава дипмиссии США в Киеве свое заявление, в котором не было высказано осуждения или критики РФ.

Напомним, недавно Бринк попала под критику Владимира Зеленского после того, как она не упомянула Россию в своей заметке о российском ударе по Кривому Рогу 4 апреля.

Впоследствии СМИ сообщили, что Бринк думает об отставке с должности, а 10 апреля Госдеп США это подтвердил.

По данным издания FT, посол испытывала все большее давление со стороны высокопоставленных чиновников администрации Трампа, которые сомневались в ее готовности поддержать их стратегию в отношении Украины.

FT провело проверку сообщений Бринк в X до и после вступления Трампа в должность 20 января, которая показала явные изменения в ее публичных заявлениях, особенно в отношении России.

За 75 дней до инаугурации Трампа она 53 раза критически высказывалась о России и войне в Украине. За 75 дней после этого она опубликовала лишь пять сообщений с упоминаниями о России, ни в одном из которых не возлагала на нее вину за атаки.