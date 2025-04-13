Посол США відреагувала на російський ракетний удар по Сумах

Американська посол в Україні Бріджит Брінк, яка залишає свою посаду, відреагувала на російський ракетний удар по Сумах вранці 13 квітня.

Своєю реакцією Брінк поділилась у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Брінк вказала, що Росія завдала удару балістичними ракетами по Сумах, внаслідок якого загинули 32 українських цивільних, ще 99 отримали поранення.

За повідомленнями, додала вона, як і в Кривому Розі, у Сумах були використані ракети з касетним зарядом, що лише посилило масштаб руйнувань і шкоду для мирного населення.

"Наші молитви разом із жителями Сум", – завершила очільниця дипмісії США у Києві свою заяву, у якій не було висловлено засудження чи критики РФ.

Нагадаємо, нещодавно Брінк потрапила під критику Володимира Зеленського після того, як вона не згадала Росію у своєму дописі про російський удар по Кривому Рогу 4 квітня.

Згодом ЗМІ повідомили, що Брінк думає про відставку з посади, а 10 квітня Держдеп США це підтвердив.

За даними видання FT, посол зазнавала дедалі більшого тиску з боку високопосадовців адміністрації Трампа, які сумнівалися в її готовності підтримати їхню стратегію щодо України.

FT провело перевірку дописів Брінк в X до і після вступу Трампа на посаду 20 січня, яка показала явні зміни в її публічних заявах, особливо щодо Росії.

За 75 днів до інавгурації Трампа вона 53 рази критично висловлювалася про Росію і війну в Україні. За 75 днів після цього вона опублікувала лише п'ять дописів зі згадками про Росію, в жодному з яких не покладала на неї провину за атаки.