Советник Трампа отрицает напряженность с Маском, который называл его "тупее мешка кирпичей"

Главный советник Белого дома по торговле Питер Наварро в воскресенье отрицает наличие напряженности между ним и техническим магнатом Илоном Маском через несколько дней после того, как миллиардер назвал экономиста из Гарварда "идиотом".

Об этом Наварро сказал NBC News, сообщает "Европейская правда".

"С Илоном все в порядке", – сказал Наварро в интервью, добавив со смехом: "Меня называли и хуже".

Комментарии Наварро появились через несколько дней после его интервью CNBC. В нем, в частности, Наварро спросили о заявленной Маском поддержке снижения торговых барьеров, что свидетельствует об очевидных разногласиях внутри администрации в отношении тарифной политики Трампа.

"Мы все в Белом доме понимаем, и американский народ понимает, что Илон – производитель автомобилей. Но он не производитель автомобилей, он во многих случаях сборщик автомобилей", – сказал Наварро в интервью.

Торговый советник Белого дома продолжил объяснять, что Маск импортирует детали для автомобилей, которые производит Tesla, из Японии, Китая и Тайваня.

"Разница в нашем понимании и в понимании Илона заключается в том, что мы хотим, чтобы шины производились в Акроне. Мы хотим, чтобы трансмиссии производились в Индианаполисе. Мы хотим, чтобы двигатели производились во Флинте и Сагино. И мы хотим, чтобы автомобили производились здесь", – добавил Наварро.

Интервью на CNBC в понедельник побудило Маска раскритиковать Наварро в серии постов на X. Сначала Маск назвал Наварро "идиотом", а затем добавил, что Tesla "имеет больше всего автомобилей американского производства. Наварро тупее мешка кирпичей".

После этого он саркастически извинился, сказав, что сравнение было "несправедливым к кирпичам".

В воскресенье Наварро опроверг сообщения о напряженности в отношениях между ним и Маском: "Мы с Илоном сходимся во мнении. Это не проблема".

Он также похвалил работу Маска с так называемым Департаментом правительственной эффективности – инициативой, которая привела к тому, что администрация Трампа уволила тысячи работников федерального правительства в рамках более широкой цели, направленной на борьбу с "расточительством, мошенничеством и злоупотреблениями".

"Илон со своей командой очень хорошо справляется с расточительством, мошенничеством и злоупотреблениями, – сказал Наварро, повторяя слова, сказанные им в интервью CNBC. – Это огромный вклад в Америку".

Ранее СМИ писали, что Наварро предлагал пересмотреть границу США с Канадой и исключить канадскую сторону из разведывательного альянса "Пять глаз".