Радник Трампа заперечив напруженість з Маском, який називав його "тупішим за мішок цеглин"

Головний радник Білого дому з торгівлі Пітер Наварро в неділю заперечив наявність напруженості між ним і технічним магнатом Ілоном Маском через кілька днів після того, як мільярдер назвав економіста з Гарварду "йолопом".

Про це Наварро сказав NBC News, повідомляє "Європейська правда".

"З Ілоном все гаразд", – сказав Наварро в інтерв'ю, додавши зі сміхом: "Мене називали і гірше".

Коментарі Наварро з'явилися через кілька днів після його інтерв'ю CNBC. У ньому, зокрема, Наварро запитали про заявлену Маском підтримку зниження торговельних бар'єрів, що свідчить про очевидні розбіжності всередині адміністрації щодо тарифної політики Трампа.

"Ми всі в Білому домі розуміємо, і американський народ розуміє, що Ілон – виробник автомобілів. Але він не виробник автомобілів, він у багатьох випадках збирач автомобілів", – сказав Наварро в інтерв'ю.

Торговий радник Білого дому продовжив пояснювати, що Маск імпортує деталі для автомобілів, які виробляє Tesla, з Японії, Китаю і Тайваню.

"Різниця в нашому розумінні і в розумінні Ілона полягає в тому, що ми хочемо, щоб шини вироблялися в Акроні. Ми хочемо, щоб трансмісії вироблялися в Індіанаполісі. Ми хочемо, щоб двигуни вироблялися у Флінті та Сагіно. І ми хочемо, щоб автомобілі вироблялися тут", – додав Наварро.

Інтерв'ю на CNBC в понеділок спонукало Маска розкритикувати Наварро в серії постів на X. Спочатку Маск назвав Наварро "йолопом", а потім додав, що Tesla "має найбільше автомобілів американського виробництва. Наварро тупіший за мішок цеглин".

Після цього він саркастично вибачився, сказавши, що порівняння було "несправедливим до цеглин".

У неділю Наварро заперечив повідомлення про напруженість у відносинах між ним та Маском: "Ми з Ілоном сходимося в думці. Це не проблема".

Він також похвалив роботу Маска з так званим Департаментом урядової ефективності – ініціативою, яка призвела до того, що адміністрація Трампа звільнила тисячі працівників федерального уряду в рамках більш широкої мети, спрямованої на боротьбу з "марнотратством, шахрайством і зловживаннями".

"Ілон зі своєю командою дуже добре справляється з марнотратством, шахрайством і зловживаннями, – сказав Наварро, повторюючи слова, сказані ним в інтерв'ю CNBC. – Це величезний внесок в Америку".

Раніше ЗМІ писали, що Наварро пропонував переглянути кордон США з Канадою і виключити канадську сторону з розвідувального альянсу "Пʼять очей".