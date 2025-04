Главы МИД ЕС в Люксембурге обсудят гарантии безопасности Украине и 17-й пакет санкций для РФ

Министры иностранных дел Европейского Союза на заседании Совета ЕС в Люксембурге 14 апреля (Foreign Affairs Council) обсудят гарантии безопасности Украины, в частности, инициативу "коалиции решительных" относительно возможного развертывания в Украине иностранной военной миссии, а также подготовку 17-го пакета санкций против России и другие средства давления на нее.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" рассказал на условиях анонимности знакомый с процессом подготовки Совета ЕС по иностранным делам топ-чиновник ЕС.

Собеседник "ЕвроПравды" отметил, что главы МИД государств ЕС во время заседания Совета ЕС в Люксембурге 14 апреля будут обсуждать возможные гарантии безопасности Украины после остановки боевых действий, а также продолжение санкционного давления на Россию.

"Евросоюз поддерживает продолжение давления на Россию, и поэтому 17-й санкционный пакет и другие средства давления, будут частью разговора на заседании Совета ЕС по иностранным делам", – сообщил топ-чиновник ЕС.

Он добавил, что так же будет обсуждаться процесс переговоров с Украиной о вступлении в ЕС, в частности, учитывая блокирование открытия переговорных кластеров со стороны Венгрии.

А также – инициатива высокой представительницы ЕС по иностранным делам Каи Каллас по увеличению военной поддержки Украины: в частности, инициатива о предоставлении 2 млн боеприпасов на сумму 5 млрд евро. "Я думаю, что в понедельник мы увидим, как обязательства по этому расширяются", – добавил еврочиновник.

"Также будут обсуждены инициативы "коалиции решительных" (coalition of the willing) по развертыванию в Украине мониторинговой миссии после возможного прекращения огня, которая бы контролировала отсутствие нарушений, а также гарантий безопасности для Украины – с целью установления длительного и справедливого мира для Украины", – добавил топ-чиновник ЕС.

Украинский вопрос является первым в повестке дня Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге.

Ожидается, что к главам МИД ЕС по видеосвязи обратится министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

"Министр Сибига проинформирует министров о ситуации на поле боя, политических процессах в Украине, о насущных приоритетах для Украины сейчас – и что они просят сейчас от ЕС. Так же будут обсуждены американские дипломатические инициативы по установлению мира", – сообщил собеседник „Европейской правды".

Как сообщалось, "коалиция решительных" во главе с Францией и Британией работает над планом отправки миссии в Украину для обеспечения будущего "прекращения огня" и имеет четыре основных цели.

В свою очередь, главный дипломат ЕС Каллас продолжает настаивать, что государства ЕС смогут обеспечить Украине 2 млн артиллерийских снарядов до конца 2025 года.

Стоит заметить, что в новый, 17-й пакет санкций для России, могут войти дальнейшие меры против так называемого российского "теневого флота", а также ограничения транзитных путей для РФ через Балтийское море.