В ЕС заявили, что работа над новым, 17-м по счету, пакетом санкций против России продолжается, а также рассказали о том, что в него может войти.

Об этом "Европейской правде" сообщил европейский дипломат.

По его словам, приоритетными направлениями, которые могут быть включены в новый пакет санкций, являются дальнейшие меры против так называемого российского "теневого флота", а также ограничение транзитных путей для РФ через Балтийское море.

"Транзитные пути через Балтийское море очень важны для российской экономики. И мы знаем, что "теневой флот" играет также очень важную роль. Мы действительно хотим сделать все возможное, чтобы остановить его или ограничить", – отметил источник „ЕП".

Кроме того, в новый пакет могут войти санкции против энергетического сектора РФ.

Собеседник "ЕвроПравды" также выразил обеспокоенность по поводу того, что каждый новый пакет санкций становится все сложнее принимать.

"Нам нужно единодушие, чтобы двигаться дальше по 17-му пакету. Это может быть непросто, учитывая, насколько сложно нам было добиться продления действующих индивидуальных санкций против России", – сказал он.

Напомним, 16-й пакет санкций против России из-за ее агрессии против Украины был принят Евросоюзом 24 февраля – в третью годовщину полномасштабного нападения 2022 года.

Ранее источник "ЕП" сообщил, что послы ЕС в пятницу согласовали продление ряда санкций ЕС против России после того, как удалось достичь договоренности с Венгрией, которая намеревалась заблокировать решение.

По данным источников "ЕП", из санкционного списка изъяли имена бывшего руководителя одного из крупнейших производителей минеральных удобрений "Еврохим" Владимира Рашевского, сестры российского олигарха Алишера Усманова Гульбахор Исмаиловой, бизнесмена Вячеслава Моше Кантора, а также министра спорта РФ Михаила Дегтярева.