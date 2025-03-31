В Бельгии антиправительственные протесты приостановили авиасообщение

В понедельник, 31 марта, национальная забастовка в Бельгии против запланированной новым правительством пенсионной реформы приостановила все авиарейсы.

Об этом написало агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, некоторые протестующие заблокировали доступ к некоторым магазинам в торговом районе Брюсселя, включая Foot Locker, Kiko Milano, Zara, Primark и Pull & Bear.

В результате национальной забастовки в Бельгии приостановили все авиарейсы, также она вызвала некоторые перебои в работе общественного транспорта.

Фото: Reuters

Запланированная пенсионная реформа поощряет тех, кто работает после достижения пенсионного возраста и имеет 35 лет стажа, тогда как досрочный выход на пенсию без 35 лет стажа грозит штрафом.

Новая система также является менее благоприятной для людей с низким уровнем доходов по сравнению с предыдущей, которая предусматривала единовременную выплату в зависимости от продолжительности трудового стажа.

Фото: Reuters

Фото: Reuters

В феврале тысячи бельгийцев уже выходили на улицы в знак протеста против запланированной новым правительством пенсионной реформы.

Напомним, новое правительство Бельгии во главе с лидером N-VA Бартом де Вевером принесло присягу 3 февраля – спустя почти восемь месяцев после того, как в стране состоялись парламентские выборы.

Де Вевер вел переговоры о формировании пятипартийной коалиции с участием центристской франкоязычной партии Les Engagés, франкоязычного правоцентристского "Реформистского движения" (MR), нидерландскоязычной центристской Христианско-демократической и фламандской партии (CD&V) и партии Vooruit ("Вперед").