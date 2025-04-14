Франция призвала ЕС ввести "самые жесткие санкции" против России
После ужасной атаки России на мирных жителей Украины в Сумах Европейский Союз должен ввести наиболее жесткие санкции против России, чтобы ослабить ее экономику и не позволять усиливаться в военном плане.
Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро на полях заседания Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге 14 апреля, передает корреспондент "Европейской правды".
Барро призвал государства Евросоюза ввести жесткие санкции против России в ответ на пренебрежение кремлевского правителя Путина к гражданскому населению и законам войны.
"В эти выходные ужасы в Украине достигли своего апогея, когда произошло массовое убийство на Вербное воскресенье. На северо-востоке страны невинные мирные жители дважды стали мишенью ракет Владимира Путина. Это доказательство, если оно нужно, пренебрежения Владимира Путина гражданским населением и законами войны", – заявил Жан-Ноэль Барро.
Он напомнил, что в отношении Путина выдан ордер на арест от Международного уголовного суда за военные преступления.
"Хотя Украина согласилась на прекращение огня уже более месяца назад, Путин явно не намерен двигаться в этом направлении. Поэтому его надо принудить к этому. Именно поэтому я призываю Европейский Союз ввести жесткие санкции против России, чтобы подавить ее экономику и не дать ей возможности подпитывать свои военные усилия", – подчеркнул глава МИД Франции.
Он выразил надежду, что Соединенные Штаты, "которые вложили много времени и энергии в попытки добиться прекращения огня, как и сам президент Трамп, также могут использовать санкции как средство заставить Владимира Путина сесть за стол переговоров".
Как сообщала "ЕвроПравда", во время заседания Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге 14 апреля обсуждается, в частности, новый, 17-й пакет санкций против РФ.
В 17-й пакет санкций против России, в частности, могут войти российский "Росатом", экспорт сжиженного газа и "теневой" флот РФ.
Напомним, 16-й пакет санкций против России из-за ее агрессии против Украины был принят Евросоюзом 24 февраля – в третью годовщину полномасштабного нападения 2022 года.