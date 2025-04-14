Франція закликала ЄС запровадити "найжорсткіші санкції" проти Росії

Після жахливої атаки Росії на мирних мешканців України в Сумах Європейський Союз повинен запровадити найбільш жорсткі санкції проти Росії, щоб зробити слабшою її економіку і не дозволяти посилюватися у військовому плані.

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро на полях засідання Ради ЄС у закордонних справах у Люксембургу 14 квітня, передає кореспондент "Європейської правди".

Барро закликав держави Євросоюзу запровадити найжорсткіші санкції проти Росії у відповідь на зневагу кремлівського правителя Владіміра Путіна до цивільного населення та законів війни.

"Цими вихідними жахіття в Україні досягли свого апогею, коли сталося масове вбивство на Вербну неділю. На північному сході країни безневинні мирні жителі двічі стали мішенню ракет Владіміра Путіна. Це є доказом, якщо він був потрібен, зневаги Владіміра Путіна до цивільного населення і законів війни", – заявив Жан-Ноель Барро.

Він нагадав, що щодо Путіна виданий ордер на арешт від Міжнародного кримінального суду за воєнні злочини.

"Хоча Україна погодилася на припинення вогню вже понад місяць тому, Путін явно не має наміру рухатися в цьому напрямку. Тому його треба змусити до цього. Саме тому я закликаю Європейський Союз запровадити найжорсткіші санкції проти Росії, щоб придушити її економіку і не дати їй змоги підживлювати свої військові зусилля", – наголосив очільник МЗС Франції.

Він висловив надію, що Сполучені Штати, "які вклали багато часу і енергії в спроби домогтися припинення вогню, як і сам президент Трамп, також можуть використовувати санкції як засіб змусити Владіміра Путіна сісти за стіл переговорів".

Як повідомляла "ЄвроПравда", під час засідання Ради ЄС у закордонних справах в Люксембургу 14 квітня обговорюється, зокрема, новий, 17-й пакет санкцій проти РФ.

До 17-го пакета санкцій проти Росії, зокрема, можуть увійти російський "Росатом", експорт скрапленого газу та "тіньовий" флот РФ.

Нагадаємо, 16-й пакет санкцій проти Росії через її агресію проти України був ухвалений Євросоюзом 24 лютого – у третю річницю повномасштабного нападу 2022 року.