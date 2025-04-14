Киев просит чиновников ЕС о визите на 9 мая, чтобы противостоять параду Путина

Украинское правительство пригласило европейских чиновников 9 мая в Киев как демонстрацию дипломатической силы против ежегодного военного парада правителя России Владимира Путина в Москве в тот же день.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Министр иностранных дел Андрей Сибига в понедельник передал приглашение своим коллегам из Европейского Союза во время встречи в Люксембурге, призвав их "продемонстрировать наше единство и решимость перед лицом крупнейшей агрессии в Европе со времен Второй мировой войны".

Отдельно президент Владимир Зеленский хотел бы принять 9 мая лидеров коалиции, которые желают "определить гарантии безопасности" для Украины после того, как будет достигнута договоренность о возможном прекращении огня с Россией, добавил Сибига.

Хотя он не уточнил, где состоится эта встреча, обсуждается возможный визит в Украину в начале мая глав государств, в том числе будущего канцлера Германии Фридриха Мерца, сообщили два дипломата ЕС на условиях анонимности, чтобы рассказать о потенциальном предстоящем событии.

Российский лидер направил приглашение лидерам Израиля, Китая, Бразилии, Словакии и Сербии присоединиться к нему в Москве на праздновании 80-й годовщины окончания Второй мировой войны, сообщают российские СМИ. Он не пригласил США и большинство стран-членов ЕС.

Ранее бывший президент США Джордж Буш и тогдашний президент Франции Жак Ширак присутствовали на военном параде на Красной площади в Москве в 2005 году, но в последние годы никто из западных лидеров не присутствовал на праздновании.

Европейский Союз дал четкое указание государствам, которые являются кандидатами на вступление в ЕС, не посещать парад в Москве 9 мая и не совершать визиты в Россию.

Напомним, словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что считает своим "личным долгом" поехать в Москву 9 мая 2025 года, и утверждает, что на родине его решение понимают.