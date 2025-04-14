Київ просить посадовців ЄС про візит на 9 травня, щоб протистояти параду Путіна

Український уряд запросив європейських високопосадовців 9 травня до Києва як демонстрацію дипломатичної сили проти щорічного військового параду правителя Росії Владіміра Путіна в Москві того ж дня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга в понеділок передав запрошення своїм колегам з Європейського Союзу під час зустрічі в Люксембурзі, закликавши їх "продемонструвати нашу єдність і рішучість перед обличчям найбільшої агресії в Європі з часів Другої світової війни".

Окремо президент Володимир Зеленський хотів би прийняти 9 травня лідерів коаліції, які бажають "визначити гарантії безпеки" для України після того, як буде досягнуто домовленості про можливе припинення вогню з Росією, додав Сибіга.

Хоча він не уточнив, де відбудеться ця зустріч, обговорюється можливий візит в Україну на початку травня глав держав, у тому числі майбутнього канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, повідомили два дипломати ЄС на умовах анонімності, щоб розповісти про потенційну майбутню подію.

Російський лідер надіслав запрошення лідерам Ізраїлю, Китаю, Бразилії, Словаччини та Сербії приєднатися до нього в Москві на святкуванні 80-ї річниці закінчення Другої світової війни, повідомляють російські ЗМІ. Він не запросив США і більшість країн-членів ЄС.

Раніше колишній президент США Джордж Буш і тодішній президент Франції Жак Ширак були присутні на військовому параді на Красній площі в Москві в 2005 році, але в останні роки ніхто із західних лідерів не був присутній на святкуванні.

Європейський Союз дав чітку вказівку державам, які є кандидатами на вступ до ЄС, не відвідувати парад у Москві 9 травня та не здійснювати візити у Росію.

Нагадаємо, словацький премʼєр-міністр Роберт Фіцо заявив, що вважає своїм "особистим обовʼязком" поїхати до Москви 9 травня 2025 року, та стверджує, що на батьківщині його рішення розуміють.