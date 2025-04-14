Сийярто жалуется, что на Венгрию сильно давят из-за членства Украины в ЕС

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто пожаловался, что страны-члены ЕС и Брюссель давят на Будапешт, чтобы добиться открытия переговорных кластеров с Украиной для ее вступления в ЕС.

Об этом Сийярто заявил после завершения заседания Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге 14 апреля, передает корреспондент "Европейской правды".

Министр отметил, что сейчас готовятся шаги для открытия всех разделов переговоров по вступлению Украины в ЕС в этом году и пожаловался, что все страны-члены ЕС и Брюссель оказывают сильное давление на Венгрию, чтобы позволить быстрое вступление Украины в Евросоюз.

"Поэтому сегодня они хотели, чтобы мы уступили", – заявил Сийярто.

Он добавил, что на Венгрию давят, несмотря на то, что права венгерской национальной общины якобы "нарушаются в Украине".

"Я четко дал понять, что только венгерский народ может решать этот вопрос... в рамках опроса в апреле-мае", – сказал Сийярто.

В феврале Венгрия заблокировала открытие первого переговорного кластера с Украиной и пообещала блокировать открытие кластеров, пока не проведут "консультации" с населением относительно вступления Украины.

5 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан анонсировал опрос по поддержке членства Украины в ЕС.

В венгерском правительстве заявили, что бюллетени для этого опроса начнут рассылать уже на этой неделе. В нем будет вопрос, поддерживает ли опрошенный вступление Украины в Европейский Союз.

При этом венгерское правительство настаивает, что вступление Украины в ЕС было бы опасным для Венгрии, в том числе с сельскохозяйственной и экономической точки зрения.