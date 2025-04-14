Сійярто скаржиться, що на Угорщину сильно тиснуть через членство України в ЄС

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто поскаржився, що країни-члени ЄС і Брюссель тиснуть на Будапешт, щоб домогтися відкриття переговорних кластерів з Україною для її вступу в ЄС.

Про це Сійярто заявив після завершення засідання Ради ЄС у закордонних справах в Люксембурзі 14 квітня, передає кореспондент "Європейської правди".

Міністр зазначив, що нині готуються кроки для відкриття всіх розділів переговорів щодо вступу України до ЄС цього року та поскаржився, що всі країни-члени ЄС і Брюссель чинять сильний тиск на Угорщину, щоб дозволити швидкий вступ України до Євросоюзу.

"Тому сьогодні вони хотіли, щоб ми поступилися", – заявив Сійярто.

Він додав, що на Угорщину тиснуть, незважаючи на те, що права угорської національної громади нібито "порушуються в Україні".

"Я чітко дав зрозуміти, що тільки угорський народ може вирішувати це питання... в рамках опитування в квітні-травні", – сказав Сійярто.

В лютому Угорщина заблокувала відкриття першого переговорного кластера з Україною і пообіцяла блокувати відкриття кластерів, поки не проведуть "консультації" з населенням щодо вступу України.

5 березня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан анонсував опитування щодо підтримки членства України в ЄС.

В угорському уряді заявили, що бюлетені для цього опитування розпочнуть розсилати вже цього тижня. У ньому буде запитання, чи підтримує опитаний вступ України до Європейського Союзу.

При цьому угорський уряд наполягає, що вступ України до ЄС був би небезпечним для Угорщини, у тому числі з сільськогосподарської та економічної точки зору.