Угорський уряд наступного тижня почне розсилати бюлетені для опитування про Україну в ЄС
Новини — Четвер, 10 квітня 2025, 12:32 —
Уряд Угорщини з наступного тижня почне розсилати бюлетені для національної консультації, в рамках якої угорців збираються опитати щодо підтримки членства України в ЄС.
Про це заявив керівник апарату прем’єр-міністра Віктора Орбана Гергей Гуяш під час брифінгу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Telex.
Гуяш повідомив, що угорський уряд, як і раніше, не підтримує членство України в ЄС.
На брифінгу він показав, який вигляд матиме бюлетень національної консультації.
"Бюлетені для консультації почнуть розсилати наступного тижня. Питання звучить так: "Чи підтримуєте ви вступ України до Європейського Союзу?" – сказав Гуяш.
Він підтвердив раніше заявлену позицію уряду, що вступ України до ЄС був би небезпечним, у тому числі з сільськогосподарської та економічної точки зору.
"Важливо, щоб голос Угорщини був почутий і в цьому питанні", – сказав він.
Нагадаємо, що 5 березня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан анонсував опитування в Угорщині щодо підтримки членства України в ЄС.
Цю ініціативу Орбана саркастично прокоментував міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.
Щодо України угорський уряд уже вже проводив "консультації", питання на яких були сформульовані маніпулятивно.