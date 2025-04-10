Угорський уряд наступного тижня почне розсилати бюлетені для опитування про Україну в ЄС

Уряд Угорщини з наступного тижня почне розсилати бюлетені для національної консультації, в рамках якої угорців збираються опитати щодо підтримки членства України в ЄС.

Про це заявив керівник апарату прем’єр-міністра Віктора Орбана Гергей Гуяш під час брифінгу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Telex.

Гуяш повідомив, що угорський уряд, як і раніше, не підтримує членство України в ЄС.

На брифінгу він показав, який вигляд матиме бюлетень національної консультації.

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"Бюлетені для консультації почнуть розсилати наступного тижня. Питання звучить так: "Чи підтримуєте ви вступ України до Європейського Союзу?" – сказав Гуяш.

Він підтвердив раніше заявлену позицію уряду, що вступ України до ЄС був би небезпечним, у тому числі з сільськогосподарської та економічної точки зору.

"Важливо, щоб голос Угорщини був почутий і в цьому питанні", – сказав він.

Нагадаємо, що 5 березня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан анонсував опитування в Угорщині щодо підтримки членства України в ЄС.

Цю ініціативу Орбана саркастично прокоментував міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Щодо України угорський уряд уже вже проводив "консультації", питання на яких були сформульовані маніпулятивно.