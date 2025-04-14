ЕС открыл кластер 2 "Внутренний рынок" в переговорах о вступлении с Албанией

На межправительственной конференции в Люксембурге 14 апреля было официально объявлено об открытии кластера 2 "Внутренний рынок" в переговорах о вступлении Албании в Европейский Союз.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила пресс-служба Совета Евросоюза.

Межправительственная конференция по вступлению Албании в ЕС состоялась на уровне министров. Евросоюз представляли глава МИД Польши (которая председательствует в Евросоюзе) Радослав Сикорский и еврокомиссар по расширению Марта Кос, тогда как Албанию – премьер-министр Эди Рама.

На встрече были открыты переговоры с Албанией по кластеру 2 "Внутренний рынок", а также установлены ориентиры для предварительного закрытия этих глав.

Напомним, речь идет о разделах 1 (свободное движение товаров), 2 (свобода перемещения работников), 3 (свобода предпринимательства и предоставления услуг), 4 (свободное движение капитала), 6 (корпоративное право), 7 (право интеллектуальной собственности), 8 (конкурентная политика), 9 (финансовые услуги) и 28 (защита прав потребителей и здравоохранения).

Переговоры о вступлении Албании в ЕС начались летом 2022 года.

Сначала Албания двигалась в ЕС с Северной Македонией, однако из-за споров с Болгарией прогресс последней задерживался. Поэтому в 2024 году Албания ускорила переговоры и отделилась в этом процессе от Северной Македонии:

В октябре 2024 года был открыт первый переговорный кластер "Основы", а в декабре того же года – кластер 6 "Внешние отношения".