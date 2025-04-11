14 апреля ЕС откроет кластер 2 "Внутренний рынок" в переговорах о вступлении с Албанией

В понедельник, 14 апреля, в Люксембурге состоится Конференция по вопросам вступления в ЕС с Албанией, во время которой будут открыты переговоры по кластеру 2 "Внутренний рынок".

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе Совета ЕС.

Конференция по вопросам вступления Албании в Евросоюз откроет переговоры по кластеру "Внутренний рынок".

"Четвертое заседание Конференции по вопросам вступления с Албанией на уровне министров состоится 14 апреля 2025 года в Люксембурге. Встреча откроет переговоры с Албанией по Кластеру 2 "Внутренний рынок", – говорится в сообщении.

В Совете ЕС уточнили, что переговоры с Албанией по Кластеру 2 "Внутренний рынок" откроются по разделам 1 (свободное движение товаров), 2 (свобода перемещения работников), 3 (свобода предпринимательства и предоставления услуг), 4 (свободное движение капитала), 6 (корпоративное право), 7 (право интеллектуальной собственности), 8 (конкурентная политика), 9 (финансовые услуги) и 28 (защита прав потребителей и здравоохранения).

Как сообщалось, премьер-министр Албании Эди Рама выразил надежду, что Албания сможет стать членом ЕС до 2030 года.

Напомним, переговоры о вступлении Албании в ЕС начались летом 2022 года. Сначала Албания двигалась в ЕС с Северной Македонией, однако из-за споров с Болгарией прогресс последней задерживался.

Поэтому в 2024 году Албания ускорила переговоры и отделилась в этом процессе от Северной Македонии: 15 октября 2024 года был открыт первый переговорный кластер "Основы".