ЕС начал фактические переговоры о членстве с Албанией

Во вторник в Люксембурге состоялось второе заседание Конференции по вопросам вступления в ЕС с Албанией на уровне министров – это начало фактических переговоров о членстве страны.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении Совета ЕС.

Встреча открыла переговоры с Албанией по Кластеру 1: Основы, включая следующие сферы и разделы переговоров:

Функционирование демократических институтов;

Реформа государственного управления;

Раздел 23 – Судебная власть и фундаментальные права;

Раздел 24 – Юстиция, свобода и безопасность;

Экономические критерии;

Раздел 5 – Государственные закупки;

Раздел 18 – Статистика;

Раздел 32 – Финансовый контроль.

Делегацию Европейского Союза возглавлял венгерский министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто от имени венгерского председательства в Совете ЕС, при участии комиссара по вопросам соседства и расширения Оливера Вархеи. Албанскую делегацию возглавлял Эди Рама, премьер-министр Албании.

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"Албания демонстрирует хорошие результаты в процессе вступления в ЕС, и с открытием первого, фундаментального раздела переговоров о вступлении в ЕС страна достигла еще одной важной вехи в своих усилиях по расширению.

Одним из ключевых приоритетов венгерского председательства является продвижение расширения ЕС, поскольку Европейский Союз нуждается в новом импульсе, свежей энергии и новых перспективах, которые могут обеспечить Западные Балканы. Я надеюсь на дальнейший прогресс Албании на пути к членству в ЕС", – заявил Сийярто.

В конце сентября стало известно, что путь Албании в ЕС будет отделен от пути Северной Македонии – до сих пор две страны двигались вместе.

Путь двух западнобалканских стран к членству в ЕС был связан с началом переговоров, официально начатых летом 2022 года. Однако из-за споров между Скопье и Болгарией фактическое открытие разделов задерживается без конца, что напрямую влияет на прогресс Тираны.

Премьер-министр Северной Македонии с возмущением отреагировал на новые препятствия на пути фактического открытия переговоров о членстве.