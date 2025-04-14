ЄС відкрив кластер 2 "Внутрішній ринок" у переговорах про вступ з Албанією

На міжурядовій конференції в Люксембурзі 14 квітня було офіційно оголошено про відкриття кластера 2 "Внутрішній ринок" у переговорах про вступ Албанії до Європейського Союзу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила пресслужба Ради Євросоюзу.

Міжурядова конференція щодо вступу Албанії до ЄС відбулась на рівні міністрів. Євросоюз представляли глава МЗС Польщі (яка головує в Євросоюзі) Радослав Сікорський і єврокомісарка з розширення Марта Кос, тоді як Албанію – премʼєр-міністр Еді Рама.

На зустрічі були відкриті переговори з Албанією за кластером 2 "Внутрішній ринок", а також встановлені орієнтири для попереднього закриття цих глав.

Нагадаємо, ідеться про розділи 1 (вільний рух товарів), 2 (свобода переміщення працівників), 3 (свобода підприємництва та надання послуг), 4 (вільний рух капіталу), 6 (корпоративне право), 7 (право інтелектуальної власності), 8 (конкурентна політика), 9 (фінансові послуги) та 28 (захист прав споживачів та охорони здоров'я).

Перемовини про вступ Албанії до ЄС почалися влітку 2022 року.

Спочатку Албанія рухалась до ЄС із Північною Македонією, однак через суперечки з Болгарією прогрес останньої затримувався. Тож у 2024 році Албанія прискорила перемовини і відділилася в цьому процесі від Північної Македонії:

У жовтні 2024 року був відкритий перший перемовний кластер "Основи", а в грудні того ж року – кластер 6 "Зовнішні відносини".