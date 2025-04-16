Поврежденный кабель между Финляндией и Эстонией планируют восстановить до середины июля

Ремонтные работы на поврежденной подводной линии электропередачи EstLink 2, проходящей между Финляндией и Эстонией, начнутся в мае, и, как ожидается, она вернется к коммерческому использованию 15 июля.

Об этом сообщил в среду финский оператор электросетей Fingrid, передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В декабре финские власти задержали судно, перевозившее российскую нефть в Балтийском море, по подозрению в том, что оно повлекло отключение подводного силового кабеля, а также четырех интернет-линий.

В среду компания Fingrid заявила, что на морском дне устанавливается новый кабель, который заменит существующий на расстоянии около километра.

"Проведение таких масштабных ремонтных работ требовало детального планирования и потребовало специально оборудованного судна для выполнения этой задачи", – сказал оператор, добавив, что работы выполняет компания Nexans.

Напомним, в начале марта суд в Финляндии снял арест с танкера Eagle S, который был задержан по подозрению в умышленном повреждении нескольких кабелей в Балтийском море, после чего судно покинуло финские территориальные воды.

Ситуация вокруг танкера привела к началу операции НАТО "Балтийский часовой" по патрулированию в Балтийском море кораблями Альянса для обеспечения безопасности подводной инфраструктуры.

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