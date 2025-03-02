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В Финляндии сняли арест с судна Eagle S, которое подозревают в обрыве кабелей

Новости — Воскресенье, 2 марта 2025, 11:01 — Олег Павлюк

Суд в Финляндии снял арест с танкера Eagle S, который был задержан по подозрению в умышленном повреждении нескольких кабелей в Балтийском море, после чего судно начало покидать финские территориальные воды.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

В полиции Хельсинки объявили, что арест Eagle S был снят 28 февраля после того, как в результате предварительного расследования не обнаружили оснований для продления ареста судна.

Пограничная служба Финляндии тем временем проконтролирует выход танкера Eagle S из финских территориальных вод.

Операторы газотранспортной системы Fingrid и Elering, которые пострадали в результате повреждения кабелей в Балтийском море, также решили не требовать ареста танкера по своему иску из-за слишком высоких расходов.

Они в то же время подчеркнули, что намерены подать иск о возмещении убытков, причиненных Eagle S, и добиваться компенсации в судебном порядке.

Хотя арест с танкера был снят, восемь членов его экипажа в Финляндии до сих пор подозревают в совершении преступления, причем три из них остаются под подпиской о невыезде.

Напомним, в Финляндии подозревают, что Eagle S повредил кабель электропередачи Estlink 2 между Финляндией и Эстонией, а также четыре телекоммуникационных кабеля между двумя странами. По утверждениям властей Финляндии и Эстонии, танкер является частью "теневого флота" России.

Ситуация вокруг танкера привела к началу операции НАТО "Балтийский страж" по патрулированию в Балтийском море кораблями альянса для обеспечения безопасности подводной инфраструктуры.

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