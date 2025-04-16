Литовцам с двойным гражданством враждебных государств запретили поступление в военную академию

Граждане Литвы, которые имеют также российские, белорусские или китайские паспорта, а также лица без литовского гражданства не будут приниматься в Военную академию имени генерала Йонаса Жемайтиса, – такое решение приняло в среду литовское правительство.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует LRT.

Измененный устав академии также требует от курсантов сообщать о любом иностранном гражданстве, которое у них есть.

Если будет обнаружено, что курсант имеет гражданство России, Беларуси или Китая, он будет уволен или отчислен из академии. Это означает, что им не будет разрешено завершить обучение или стать офицерами Вооруженных сил Литвы.

Если курсант поступает в академию, а его гражданство впоследствии добавляется в список враждебных государств, он будет автоматически отчислен.

Тот, кто имел гражданство враждебного государства до поступления и не сообщил об этом, будет отчислен и обязан оплатить свое обучение.

В декабре прошлого года парламент Литвы принял поправки к законодательству, которые запрещают лицам с российским, белорусским или китайским гражданством вступать в Союз литовских стрелков или служить в Вооруженных силах Литвы.

Правительство также подтвердило, что профессиональным военнослужащим запрещено путешествовать в страны, которые считаются угрозой национальной безопасности – России, Беларуси и Китая – за исключением случаев, когда поездка связана с выполнением служебных обязанностей.