Литовцям з подвійним громадянством ворожих держав заборонили вступ до військової академії Литви

Громадяни Литви, які мають також російські, білоруські або китайські паспорти, а також особи без литовського громадянства не будуть прийматися до Військової академії імені генерала Йонаса Жемайтіса, – таке рішення прийняв у середу литовський уряд.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує LRT.

Змінений статут академії також вимагає від курсантів повідомляти про будь-яке іноземне громадянство, яке у них є.

Якщо буде виявлено, що курсант має громадянство Росії, Білорусі або Китаю, він буде звільнений або відрахований з академії. Це означає, що їм не буде дозволено завершити навчання або стати офіцерами Збройних сил Литви.

Якщо курсант вступає до академії, а його громадянство згодом додається до списку ворожих держав, він буде автоматично відрахований.

Той, хто мав громадянство ворожої держави до вступу і не повідомив про це, буде відрахований і зобов'язаний оплатити своє навчання.

У грудні минулого року парламент Литви прийняв поправки до законодавства, які забороняють особам з російським, білоруським або китайським громадянством вступати до Союзу литовських стрільців або служити в Збройних силах Литви.

Уряд також підтвердив, що професійним військовослужбовцям заборонено подорожувати до країн, які вважаються загрозою національній безпеці – Росії, Білорусі та Китаю – за винятком випадків, коли поїздка пов'язана з виконанням службових обов'язків.