Дуда выступил за то, чтобы у Польши был доступ к французскому ядерному щиту

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна должна искать защиты со стороны ядерного сдерживания Франции от потенциальной российской угрозы.

Об этом он сказал в интервью Bloomberg News в Варшаве, передает "Европейская правда".

В то же время Дуда продолжил призывать к размещению американского ядерного оружия в Польше.

"Я считаю, что мы можем принять оба решения", – сказал президент

"Эти две идеи (американское и французское ядерное оружие. – Ред.) не являются ни противоречивыми, ни взаимоисключающими", – добавил он.

Премьер-министр Дональд Туск заявил в марте в парламенте, что Польша может получить доступ к ядерному оружию, и сказал, что ведет "серьезные переговоры" по предложению президента Франции Эмманюэля Макрона использовать ядерный потенциал Парижа для защиты европейских союзников.

Выступая менее чем за четыре месяца до ухода с должности, Дуда защитил свои усилия, заявив, что роль НАТО заключается в том, чтобы противостоять "агрессивному поведению со стороны России". В 2023 году глава России Владимир Путин заявил, что Москва разместила часть своего тактического ядерного оружия в Беларуси, обеспокоив членов Альянса на восточном фланге.

"Как НАТО собирается реагировать на это? Мой ответ очень прост. Мы приглашаем вас распространить ядерный обмен и на нашу территорию", – сказал Дуда.

Между тем принятие Польшей предложения Макрона может столкнуться с рядом препятствий, поскольку ядерный щит Франции не зависит от гарантий безопасности НАТО, которые распространяются на Польшу. Варшава также обязалась не приобретать атомное оружие как страна, подписавшая Договор о нераспространении ядерного оружия.

Париж и Варшава сейчас завершают работу над двусторонним договором, который будет охватывать, среди прочего, вопросы обороны, ядерной энергетики и научного сотрудничества.

На фоне возможного отзыва американских войск из Европы Макрон заявил, что он готов предложить "ядерный зонтик" Франции для защиты других государств Европы.

А премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас заявил, что "ядерный зонтик" США в Европе останется на месте, поскольку Вашингтон не хочет рисковать распространением ядерного оружия.

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