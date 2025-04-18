Дуда виступив за те, щоб Польща мала доступ до французького ядерного щита

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна повинна шукати захисту ядерного стримування Франції від потенційної російської загрози.

Про це він сказав в інтерв'ю Bloomberg News у Варшаві, передає "Європейська правда".

Водночас Дуда продовжив закликати до розміщення американської ядерної зброї у Польщі.

"Я вважаю, що ми можемо прийняти обидва рішення", – сказав президент

"Ці дві ідеї (американська і французька ядерна зброя. – Ред.) не є ні суперечливими, ні взаємовиключними", – додав він.

Прем'єр-міністр Дональд Туск заявив у березні в парламенті, що Польща може отримати доступ до ядерної зброї, і сказав, що веде "серйозні переговори" щодо пропозиції президента Франції Емманюеля Макрона використати ядерний потенціал Парижа для захисту європейських союзників.

Виступаючи менш ніж за чотири місяці до відходу з посади, Дуда захистив свої зусилля, заявивши, що роль НАТО полягає в тому, щоб протистояти "агресивній поведінці з боку Росії". У 2023 році глава Росії Владімір Путін заявив, що Москва розмістила частину своєї тактичної ядерної зброї в Білорусі, занепокоївши членів Альянсу на східному фланзі.

"Як НАТО збирається реагувати на це? Моя відповідь дуже проста. Ми запрошуємо вас поширити ядерний обмін і на нашу територію", – сказав Дуда.

Тим часом прийняття Польщею пропозиції Макрона може зіткнутися з низкою перешкод, оскільки ядерний щит Франції не залежить від гарантій безпеки НАТО, які поширюються на Польщу. Варшава також зобов'язалася не набувати атомної зброї як країна, що підписала Договір про нерозповсюдження ядерної зброї.

Париж і Варшава наразі завершують роботу над двостороннім договором, який охоплюватиме, серед іншого, питання оборони, ядерної енергетики та наукового співробітництва.

На тлі можливого відкликання американських військ з Європи Макрон заявив, що він готовий запропонувати "ядерну парасольку" Франції для захисту інших держав Європи.

А прем'єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас заявив, що "ядерна парасолька" США в Європі залишиться на місці, оскільки Вашингтон не хоче ризикувати розповсюдженням ядерної зброї.

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