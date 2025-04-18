Рубио допустил отказ США от усилий по достижению мира в Украине

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США готовы отказаться от усилий достичь мира в Украине, если увидят, что это недостижимая цель.

Об этом он сказал нескольким журналистам у трапа своего самолета в парижском аэропорту Ле Бурже, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Рубио прибыл в Париж в четверг, 17 апреля, для участия в первых дискуссиях по Украине с участием американцев, европейцев и украинцев в то время, когда переговоры о прекращении огня, инициированные Вашингтоном, пробуксовывают, а европейцы пытаются сделать так, чтобы их голоса были услышаны.

В пятницу, 18 апреля, он заявил, что необходимо "определить в ближайшие дни", "возможен" ли мир в Украине, подчеркнув, что "Соединенные Штаты имеют другие приоритеты", после встреч в Париже между американцами, европейцами и украинцами.

"Мы должны определить в ближайшие дни, возможен ли (мир) или нет, и если это невозможно, мы должны двигаться дальше, потому что Соединенные Штаты имеют другие приоритеты", – сказал он.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро назвал встречи в Париже в четверг, 17 апреля, дипломатическим успехом Франции, который соединил за одним столом американцев, европейцев и украинцев.

А спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог сообщил об "очень продуктивных" встречах в Париже и показал фотографию с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком и главой Министерства обороны Рустемом Умеровым.