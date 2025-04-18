СМИ: НАТО в угоду Трампу меняет формулировки по климату, гендеру и разнообразию

Сотрудники НАТО смягчают формулировки по климату, гендерному равенству и разнообразию в качестве меры предосторожности для избежания ответных действий со стороны администрации Трампа.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на трех человек, знакомых с этим вопросом, передает "Европейская правда".

Фразы, касающиеся климата, женщин и безопасности, были перефразированы в новом законодательстве НАТО, разработанном его комитетами и рабочими группами, на более приемлемые для США формулировки, поскольку Альянс сталкивается с неопределенным будущим во время второго срока Дональда Трампа в Белом доме.

Новая администрация вышла на тропу войны против так называемых усилий в сфере разнообразия, равенства и инклюзии (DEI), пытаясь заблокировать финансирование университетов и отменить федеральные программы, которые включают эти меры. Она также проводит чистку Пентагона, чтобы искоренить все остатки таких программ.

"Все видят в новостях, какую позицию занимает администрация Трампа; вы не хотите делать ничего, чтобы выстрелить себе в ногу", – сказал один чиновник.

"Зеленые технологии" якобы заменили на "инновационные технологии", а "климат" назвали "оперативной средой", сказал другой чиновник НАТО.

Между тем чиновники избегают любых формулировок относительно "гендера" или "женщин, мира и безопасности", поскольку хотят, чтобы эти вопросы были одобрены всеми 32 странами-членами Альянса, включая Соединенные Штаты.

В НАТО есть советники по вопросам климата, в основном консультирующие военный персонал по экологическим вызовам во время войны, таким как экстремальные температуры, которые могут повлиять на боеспособность личного состава или оборудования. Пока что изменения их не затронули.

Трамп объявил, что Европа должна прекратить "тунеядство" в отношении США и начать платить больше за оборону. Он также настаивает на увеличении целевого показателя оборонных расходов Альянса до 5% ВВП с нынешних 2%.

Во вторник администрация предложила сократить финансирование Государственного департамента на 48%, что повлияет на финансирование внутреннего бюджета НАТО, Организации Объединенных Наций и 20 других международных организаций.

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