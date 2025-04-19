Санду: РФ хочет поставить во главе Молдовы лояльных людей и использовать ее против Украины

Молдавский президент Майя Санду заявила, что ставка Кремля на парламентские выборы, заключается в том, чтобы сменить руководство Молдовы на подконтрольных ему людей, а затем использовать страну против Украины.

Об этом Санду сказала в эфире Jurnal TV, сообщает "Европейская правда".

Она подчеркнула, что на сегодня Украина остается щитом Молдовы и что власть в Кишиневе имеет моральный долг не допустить использования Молдовы против Украины.

На просьбу уточнить, каким образом Молдова может быть использована против Украины, Санду ответила, что Москва прилагает огромные усилия, чтобы повлиять на результат выборов в Молдове.

"Мы видели это беспрецедентное вмешательство в прошлом году, и вполне очевидно, что и в этом году она будет пытаться повлиять на результат выборов. Ставка Кремля заключается в том, чтобы сменить руководство страны на людей, которых он может контролировать. И речь идет не только о Молдове, ведь интерес России сейчас – это Украина. Если Кремль получит контроль над властью, он использует РМ против Украины", – подчеркнула президент.

По ее словам, существует риск того, что РФ попытается втянуть Молдову в войну.

"У нас 1200 километров границы с Украиной. Представьте себе, что за одну ночь эта граница из дружественной страны превращается в границу со страной, которая контролируется Москвой. Конечно, риски здесь есть для Украины, но в то же время риски растут и для Молдовы", – добавила Санду.

Она подчеркнула, что ради безопасности граждан, а также для того, чтобы не усложнять ситуацию в Украине, этого не должно произойти.

"У нас есть моральный долг оставаться на правильной стороне, оставаться дружественной страной", – резюмировала Санду.

Стоит отметить, что парламентские выборы в Молдове могут состояться 28 сентября.

Санду предостерегала, что возможное пророссийское большинство в будущем законодательном органе будет представлять серьезные риски для планов по евроинтеграции страны.

Сейчас партия Санду лидирует в социологических опросах.