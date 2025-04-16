У Молдові запропонували дату парламентських виборів

Парламентські вибори у Молдові можуть відбутися 28 вересня.

Про це повідомив спікер молдовського парламенту Ігор Гросу у середу, інформує "Європейська правда".

Гросу відзначив, що він та депутати від партії влади Молдови "Дія і солідарність" (PAS) запропонували, щоб парламентські вибори відбулися 28 вересня.

"Сьогодні разом із депутатами від PAS ми зареєстрували проєкт рішення, що пропонує провести парламентські вибори 28 вересня", – повідомив спікер парламенту.

За його словами, майбутні вибори стануть вирішальними для Молдови.

"Наша мета на цих виборах – гарантувати, що нас не звернуть зі шляху миру і розвитку, що країна не повернеться під контроль вказівок із Кремля, і що ми збережемо суверенітет і свободу", – підсумував Гросу.

За підсумками майбутніх виборів партія президентки Маї Санду "Дія і солідарність" ризикує втратити більшість у парламенті, що може призвести до реваншу проросійських сил.

Санду застерігала, що можлива проросійська більшість у майбутньому законодавчому органі становитиме серйозні ризики для планів з євроінтеграції країни.

Наразі партія Санду лідирує в соціологічних опитуваннях.